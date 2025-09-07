Halk Sağlığı Haftası’nda ‘sağlıklı yaşam için yürüyüş’

"Sağlıklı Beslen, Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşte, düzenli hareketin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Etkinliğe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Programın sonunda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz, Halk Sağlığı Haftası’nın toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Halk Sağlığı Haftası boyunca her gün farklı bir tema ile halkımızda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya çalışıyoruz. Sağlık yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkündür. Bu alışkanlıkların başında ise düzenli hareket gelmektedir. Gelin, sağlığımız için küçük de olsa her gün bir adım atalım."