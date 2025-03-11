Halk TV kaynıyor; 'Rasim Ozan' krizi istifa getirdi! Tepkilerin odağındaki Kütahyalı: "Esas ben Halk TV'ye kızmalıyım"

Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan söyleşi Halk TV gazetecilerini kızdırdı. Öyle ki gazeteci Serpil Yılmaz, söyleşi nedeniyle Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Gazeteciler bir bir röportaja tepki gösterirken Kütahyalı ise eleştirilere verdiği yanıtla dikkat çekti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN TEPKİ ÇEKEN HALK TV RÖPORTAJI

Halk TV, İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı'ya sorular yöneltti. Söyleşi Halk TV'nin YouTube kanalında yayınlandı, ayrıca sosyal medya hesaplarında "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyuruldu.

HALK TV İÇİNDEN SESLER YÜKSELDİ

Halk TV'de yıllardır çalışan gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkileri dolayısıyla röportaja isyan etti. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler Halk TV’nin Kütahyalı’ya mikrofon uzatmasını eleştirdi.

Barış Pehlivan: "Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin."

Timur Soykan: "Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü."

Murat Ağırel: "Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda, FETÖ’ye methiyeler düzen ve kumpas davalarının savunuculuğunu yapan birinin mutebermiş gibi konuşmalarına yer verilmesi, hem ilkelerime hem de gazetecilik anlayışıma tamamen aykırıdır."

KÜTAHYALI: ESAS BENİM HALK TV'YE KIZMAM LAZIM

Sadece gazeteciler değil, Halk TV izleyicileri de sosyal medyada tepkilerini dile getirirken Rasim Ozan Kütahyalı ise "Esas benim Halk TV'ye kızmam lazım" dedi. Kütahyalı, tartışmayla ilgili “Halk TV’nin içi karışmış ama esas benim Halk TV’ye kızmam lazım :) Çünkü öyle bir kamera açısıyla çekmişler ki Rahmetli Süleyman Demirel gibi oturup 150 kilo olarak çıkmışım !!! O nasıl bir görüntü yahu, bari şu ceketin iliklerini çözdürseydiniz bana :)” şeklinde bir paylaşım yaptı.

KÜTAHYALI RÖPORTAJI HALK TV'DE İSTİFA GETİRDİ

Halk TV gazeteci Serpil Yılmaz ise söyleşi dolayısıyla istifasını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" dedi.

İREM ÇİÇEK: İFTİRALARI TESCİLLİ BİRİNİ BİLİRKİŞİ SAYMAK BÜYÜK HATA

Bu arada eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek, "ROK’un babam Dursun Çiçek’e karşı bitmek bilmeyen iftiraları sebebiyle açtığımız bir tazminat davasını kazandık" açıklamasında bulundu. İlamlı icra takibi başlattığını bildiren Çiçek, "Çalıştığı Beyaz TV’ye maaş haczi için yazı yazmıştım şimdi aynı yazıyı Halk TV’ye göndereyim mi?" dedi.

Çiçek daha sonraki paylaşımında "Doğrusunu öğrendim. ROK Halk TV'de işe başlamamış. Haber doğru değil. Ancak kendisini Halktv’nin YouTube kanalında da görmesek iyiydi. İftiraları tescilli birini bilirkişi saymak büyük hata" ifadelerini kullandı.