Hamamın faydaları nelerdir? Hamamın vücuda, cilde, sağlığa faydaları

Türk hamamları yüzlerce yıldır, bedensel ve ruhsal sağlığa iyi gelmesi ile bilinen, yüzyıllar içinde geleneksel bir hale gelen önemli mekanlardır. Temizlik ve rahatlama ile eş değer tutulan hamamların ciltten iç organlara birçok faydası olduğu bilinmektedir. Rahatlatıcı etkisi ile de bilinen hamamlar temizlik açısından da son derece önemlidir. Kasları gevşeten, zihni rahatlatan hamamların aynı zamanda bazı deri rahatsızlıklarına da iyi geldiği kabul edilmektedir.

Dünya genelinde hamamların en ünlü ve değerli olduğu ülkelerden biri de Türkiye’dir. İstanbul, Bursa, Yalova, Trabzon, Adana, Bolu, Ankara gibi birçok şehirde tarihi ve ünlü hamamlar bulunur. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından çok ilgi gören bu hamamlar tarihi olduğu kadar şifa dağıtmaları ile de bilinirler.

Hamamın faydaları nelerdir?

Hamama gitmek Türk kültüründe önemli bir gelenek olmasının yanı sıra temizlik ve şifa nedenleri ile de son derece önemlidir. İç organlardan deri rahatsızlıklarına birçok konuda hamamların şifalı olarak kabul edilen sularına güvenilir. Hamamdaki sıcak ve soğuk suların çeşitli hastalıklara iyi geldiği ya da bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Doktorlar tarafından da uygun görüldüğü durumlarda önerilen hamamın insana faydaları yaşanan sağlık sıkıntılarına göre değişiklik göstermektedir. Hamamın cilde faydaları da çeşitlilik gösterir. Cilt sağlığına olan faydaları ile öne çıkan hamamlar ayrıca iç hastalıkları konusunda da etkilidir.

Hamamın vücuda faydalarından ve özelliklerinden bazıları şunlardır:

Çeşitli deri rahatsızlıklarında doktorlar tarafından önerilebilir.

Hücreleri temizler.

Cildi besler.

Cildin nem dengesini korur.

Cildi yeniler.

Ciltteki sorunları geçmesine yardımcı olarak pürüzsüz bir cilt oluşmasına yardımcıdır.

Eklem ağrılarını giderir.

Kas ağrılarını azaltır.

Stresi giderir.

Zihni rahatlatır.

Kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Metabolizmayı çalıştırır.

Hamam neye iyi gelir?

Hamamın sağlığa faydaları çeşitlilik gösterir. Kilo vermeden baş ağrılarına kadar birçok sorun için doktorlar tarafından da önerilebilen hamamlar düzenli olarak kullanıldığında birçok hastalığın da önüne geçebilmeyi sağlamaktadır. Kişilerin tercihleri, sağlık durumları, doktorların önerileri ve yönlendirmeleri, imkanları gibi durumları hamama gitme sıklıkları ve düzenleri üzerinde belirleyici etkenlerden bazılarıdır.

Sağlıklı bireylerin hamama haftada 1 sıklıkta olacak şekilde gitmesi ile sıcak hamamın faydalarından yararlanarak cildin derinlemesine temizlenmesi, vücudu toksinlerden arındırmak, kasları rahatlatmak, haftalık stresin etkilerinden kurtulabilmek gibi amaçları olabilir. Çeşitli hastalıkları bulunan kişiler hastalıklarının türüne ve durumuna göre doktor önerisine istinaden termal hamamın faydalarından yararlanabilirler.

Hamamların şu hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir:

Kas ağrıları

Kramp kaynaklı ağrılar

Eklem sorunları

Lenf sisteminde sorunlar

Bağışıklık sisteminde zayıflık

Stres

Sinir sistemi rahatsızlıkları

Alerjik hastalıklar

Soğuk algınlığı

Grip

Nezle

Öksürük

Cilt rahatsızlıkları

Astım

Yavaş çalışan metabolizma

Aşırı kilo sorunları ve yağlanma

Kalp ritmi bozuklukları

Çeşitli enfeksiyonlar

Halsizlik

Endişe ve kaygılar

Anksiyete

Gerginlik

Uyku problemleri

Yorgunluk

Duygusal dengesizlikler

Cilde olan faydaları ile de bilinen hamamların peeling etkisi yapıldığı söylenmektedir. Buhar ve yüksek sıcaklıklar, vücuttaki toksik maddelerin ve toksinlerin atılmasını sağlarken cilde nefes alma imkanı verir. Hücreleri rahatlatan hamamlar cilt için de ruh hali için olduğu gibi sakinleştirici ve dinlendirici bir etki sağlar.

Mikropların da vücuttan atılmasını sağlayan hamamlarda hem sıcak hem de soğuk su kullanımı bulunmaktadır. Şifalı olarak adlandırılan bu sular kişilerin bağışıklık sistemlerini de güçlendirir. Böylece kişilerin çeşitli hastalıklara karşı vücut dayanıklılıklarını arttırabildiği söylenir.

Zihinsel ve ruhsal olarak da rahatlatan hamamlar sayesinde kişilerin duygusal gelgitleri de denge kazanabilmektedir. Hamamlar ayrıca soğuk havalardan kaynaklı olan hastalıkların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.