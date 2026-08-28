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Hamaney aldığı kararı duyurdu! "Hepsini yasak ilan ediyorum"

ABD ve İran arasındaki savaş devam ediyor. ABD en son İran'a karşı ticaret savaşını başlatmıştı. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ise aldığı yeni kararı duyurdu. Buna göre Hamaney İran'ın toplumsal uyumuna zarar verecek her türlü eylemin "kesinlikle yasak" olduğunu belirtti.

Hamaney aldığı kararı duyurdu! "Hepsini yasak ilan ediyorum"

İran lideri Hamaney, "Hükümet Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayımladı. ABD-İsrail planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin ortaya koyduğu çabaları takdir eden Hamaney, hükümeti enflasyon, işsizlik, piyasa yönetimi, büyüme, yatırım, yerli üretimi artırma ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü azaltma konularına ciddi şekilde odaklanmaya çağırdı.

Hamaney, ekonomik sorunların çözümünün anahtarının "direniş ekonomisi" ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirterek, yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti.

Hamaney aldığı kararı duyurdu! "Hepsini yasak ilan ediyorum" 1

İran lideri, ülkeye karşı düşmanca eylemlerin ekonomik ve diğer sonuçları olabileceğini ancak daha etkili ve akıllı yönetimle bunların etkisinin sınırlanabileceğini savundu.

"YASAK OLDUĞUNU İLAN EDİYORUM"

Tüm yetkililerin milli birlik ve toplumsal uyumun korunmasına öncelik vermesi gerektiğini belirten Hamaney, "Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamaney aldığı kararı duyurdu! "Hepsini yasak ilan ediyorum" 2

Hamaney, "zayıflıkların ve eksiklerin" açıkça vurgulanmasının ülkenin düşmanlarına fayda sağlayabileceği uyarısında bulunarak, İran’ın gücünün vurgulanmasının önemine değindi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Mücteba Hamaney
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