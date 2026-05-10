HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamaney'den orduya yeni talimat!

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, savaş sürecinde verilen talimatların düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirterek, düşmanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla silahlı kuvvetlere yeni talimatlar verdi.

Hamaney'den orduya yeni talimat!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney den orduya yeni talimat! 1

"SERT VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

Görüşmede, İran ordusu, DMO, emniyet ve güvenlik birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ile Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu. Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD ve İsrail’in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

"DÜŞMANLARI PİŞMAN EDECEĞİZ"

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney’e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider’in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi’nin ideallerini, İran’ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN YENİ TALİMATLAR

Görüşmede, Hamaney ise silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney’in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği aktarıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmışGaziantep'te rehine krizi! Cezaevinden yeni çıkmış
İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktuİsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu

Anahtar Kelimeler:
Ordu İran Mücteba Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.