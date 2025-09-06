HABER

Hamaney’in Danışmanı Laricani: "Irak ile işbirliği daha somut hala gelmeli"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, Irak Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile yaptığı görüşmede, "İran ile Irak arasındaki işbirliği stratejik bir nitelik taşıyor. Bugünün şartlarında bu işbirliği ile kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, başkent Tahran’da Irak Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, Bağdat ile Tahran arasındaki güvenlik anlaşması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. Laricani, Irak ile İran arasındaki ilişkiyi "stratejik işbirliği" olarak nitelendirerek, "Irak’ı dost, kardeş ve bölgenin güçlü bir ülkesi olarak görüyoruz. İran ile Irak arasındaki işbirliği stratejik bir nitelik taşıyor ve bugünün hareketli şartlarında bu işbirliği ve kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE, İSRAİL’İN MACERACI POLİTİKALARINA KARŞI DAHA DUYARLI HALE GELDİ"

Ammar el-Hekim ise İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Bu savaş, İsrail rejiminin iddialarının aksine İran’ın bölgedeki etkisini artırdı. İran’ın, Siyonist rejimi ‘kanser tümörü’ olarak nitelendirmekte haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Artık tüm bölge, İsrail’in maceracı politikalarına karşı daha duyarlı hale geldi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

