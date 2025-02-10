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  4. İsrail ve Hamas arasında kriz! Esir takası ertelendi

İsrail ve Hamas arasında kriz! Esir takası ertelendi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 19:18
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Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi. İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebinin olduğunu iddia etmişti. İşte o talepler...

İsrail ve Hamas arasında kriz! Esir takası ertelendi

Hamas, cumartesi günü yapılması planlanan rehine takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

NETANYAHU'NUN 3 TALEBİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebinin olduğunu iddia etmişti. Netanyahu'nun taleplerinin "Hamas Hareketi'nin lider kadrolarının Gazze'den kovulması, Hareketin askeri kadana İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu öne sürülmüştü.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hamas esir
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