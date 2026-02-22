Hameney, 'öldürülme' ihtimalini masaya yatırdı! Kıdemli yetkililere talimat

ABD’nin muhtemel saldırı tehdidi, İran’ı alarma geçirdi. ABD’li The New York Times gazetesinin haberine göre, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

The New York Times’a göre, Hamaney’in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney’in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.

FİİLEN DEVLET İŞLERİNİN BAŞINA GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Haberde ayrıca, Hamaney’in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında sadık yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi merkezi bir yönetim rolüne yükselterek fiilen devlet işlerinin başına geçirdiği iddia edildi.

ABD’li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani’nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi. Laricani’nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani’nin Yüksek Lider’in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney’in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

SİLAHLI KUVVETLER YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; füzeleri Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve muhtemel bir çatışmaya hazırlık için askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verileceğini belirterek meydan okuyan bir ton takındı.

