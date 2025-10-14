Hamile kadın ile kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Göğüs ağrısı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran H. Sarı'nın, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Sarı, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki hastaneye doğum sancısı şikayetiyle başvuran 34 yaşındaki Fadime B. de kendisinin ve bebeğin sağlık durumunun sıkıntılı olması nedeniyle zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hamile kadın, Erzurum Şehir Hastanesine nakledildi.

Zamanında hastaneye yetiştirilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır