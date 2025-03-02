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Hamile kadının kahreden ölümü: Yüksekten düşüp ağır yaralandı, hastaneye kaldırılırken kazaya karıştı

02.03.2025 17:45
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5 aylık hamile Malıka Gadoeva (24), Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yüksekten düşüp ağır yaralanmıştı. Kendisini taşıyan ambulans kavşakta kaza yaptı. Gadoeva ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.

Hamile kadının kahreden ölümü: Yüksekten düşüp ağır yaralandı, hastaneye kaldırılırken kazaya karıştı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde yüksekten düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva için yakınları ambulans çağırdı.

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Gadoeva’yı hastaneye götürmek için yola çıkan H.D. idaresindeki ambulans, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine doğru giden M.N.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana, ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı.

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Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Malıka Gadoeva, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Gadoeva bugün hayatını kaybetti.

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Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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hamile
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