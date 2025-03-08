Hamilelere uyarı bunlara dikkat! Ramazan ayında susuz kalmayın: “Gebelik haftalarına göre dikkat etmesi gereken besinler var” Uzmandan tavsiyeler…

Ramazan boyunca iftar ve sahurda dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Çiftçioğlu, anne adaylarının doktorlarıyla birlikte beslenme düzeni oluşturmaları gerektiğini söyledi.

DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ YÜKSEK

Özellikle sıvı alımına dikkat edilmesi ve protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden uzman, günlük su tüketiminin 2,5 ile 3 litre arasında olması gerektiğini belirtti. Bu süreçte, anne ve bebek sağlığını koruyabilmek adına doğru beslenme alışkanlıklarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

“GEBELİK HAFTALARINA GÖRE DİKKAT ETMESİ GEREKEN BESİNLER VAR”

Dr. Çiftçioğlu, "Gebelerimiz mutlaka öğünlerinde karbonhidrat, protein, sağlıklı yağlar vitamin ve minareler ile yeşilliklerden yeterince beslenmelilerdir. Ayrıca en önemli beslenmelerden biri de su tüketimidir. En az günde iki buçuk üç litre su tüketimi de istiyoruz. Gebelik haftalarına göre dikkat edilmesi gereken beslenmelerde var. İlk hafta bebeğin omurilik ve beyin gelişimi için önemli olduğundan yeşil sebzelerden oluşan yiyecekler, baklagiller ve tahıllar önem kazanmaktadır. Sonraki üç aylarda ise bebeğin büyümesi ile beraber bebeğin besin ihtiyacının da artacağından protein ihtiyacı ön plandadır. Mutlaka yumurta süt ve süt ürünleri, et, tavuk ve balık olmalılar. İyi yıkanmış sebzeler ile baklagilleri de sık tüketmeliyiz. Sigara ve alkol tüketimini sıfıra indirmeliyiz" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır