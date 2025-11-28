Hamilelikte varis oluşumu: Neden olur ve nasıl önlenir?

Hamilelik sürecinde varisler genellikle bacaklarda bazen de kasık bölgesinde ortaya çıkabilmektedir. Damarların belirginleşmesi, şişmesi ve mavi - mor renk almasıyla kendini gösteren bu durum, dolaşım sisteminde yaşanan basınç artışından kaynaklanmaktadır. Genellikle doğumdan sonra bu damarlar normale dönse de bazı durumlarda kalıcı hale gelebilmektedir. Bu yüzden hamilelik döneminde alınacak basit tedbirler, hem damar sağlığını korumak hem de şikayetleri azaltmak açısından oldukça önemlidir.

Hamilelikte varis nedir?

Varis, toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı bir hal almasıyla ortaya çıkan bir dolaşım sistemi problemidir. Hamilelikte ise bu durum, vücuttaki fizyolojik değişimlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Büyüyen rahim, bacak toplardamarlarına baskı yaparak kanın kalbe dönüşümünü zorlaştırmaktadır.

Hamilelikte varis oluşumu genellikle bacaklarda görülse de bunun yanında kasık bölgesi, vulva veya rektum çevresinde de varis oluşumu gözlenebilmektedir. Çoğu zaman ağrı, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Hamilelikte varis oluşumu neden olur?

Hamilelikte varis oluşumunun birden fazla sebebi bulunmaktadır. Vücudun bu dönemde yaşadığı fizyolojik değişimler, damar sisteminin normal işleyişini etkileyerek toplardamarlarda genişlemeye sebep olmaktadır. Hamilelikte varis oluşumunun sebepleri genel olarak şu şekildedir:

Hormon değişiklikleri (Progesteron hormonunda artış olması),

Büyüyen rahmin bacaklardaki toplardamarlara baskı yapması,

Kan hacminin artması,

Genetik yatkınlık,

Uzun süre ayakta kalmak veya uzun süre oturmak,

Gebelik süresince fazla kilo alınması.

Tüm bu faktörler hamilelik döneminde damarların genişlemesine ve varislerin görünür hale gelmesine sebep olmaktadır. Ancak uygun önlemlerle bu süreci daha rahat geçirmek ve varislerin ilerlemesini önlemek mümkündür.

Hamilelikte varis oluşumu nasıl önlenir?

Hamilelik döneminde varis oluşumunu tamamen engellemek mümkün değildir. Fakat bazı basit önlemlerle varislerin oluşumu önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Hamilelik sürecinde varis oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gereken şeyler genel olarak şu şekildedir:

Düzenli egzersiz yapın.

Aynı pozisyonda uzun süre durmak bacak damarlarındaki basıncın artmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden uzun süre ayakta durmaktan kaçının.

Gün içerisinde birkaç kez bacaklarınızı kalp seviyesinden yukarıda tutmak kan akışını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden mutlaka bacaklarınızı dinlendirin.

Dar pantolonlar veya lastikli çoraplar dolaşımı engellediği için bol ve rahat giysiler tercih edin.

Bu süreçte yüksek topuklu ayakkabılar yerine ortopedik, rahat tabanlı modeller seçmek bacak sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Aşırı kilo alımı varis oluşumuna sebep olduğu için bu süreçte doktorun önerdiği sınırlar içerisinde kilo almaya dikkat edin.

Alacağınız bu basit önlemler, hem damar sağlığını korumaya hem de hamilelik sürecini daha konforlu geçirmeye yardımcı olmaktadır.