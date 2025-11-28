Hamilelikte varis oluşumu: Neden olur ve nasıl önlenir?

Hamilelik sürecinde varisler genellikle bacaklarda bazen de kasık bölgesinde ortaya çıkabilmektedir. Damarların belirginleşmesi, şişmesi ve mavi - mor renk almasıyla kendini gösteren bu durum, dolaşım sisteminde yaşanan basınç artışından kaynaklanmaktadır. Genellikle doğumdan sonra bu damarlar normale dönse de bazı durumlarda kalıcı hale gelebilmektedir. Bu yüzden hamilelik döneminde alınacak basit tedbirler, hem damar sağlığını korumak hem de şikayetleri azaltmak açısından oldukça önemlidir.
Varis, toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı bir hal almasıyla ortaya çıkan bir dolaşım sistemi problemidir. Hamilelikte ise bu durum, vücuttaki fizyolojik değişimlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Büyüyen rahim, bacak toplardamarlarına baskı yaparak kanın kalbe dönüşümünü zorlaştırmaktadır.
Hamilelikte varis oluşumu genellikle bacaklarda görülse de bunun yanında kasık bölgesi, vulva veya rektum çevresinde de varis oluşumu gözlenebilmektedir. Çoğu zaman ağrı, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle kendini göstermektedir.
Hamilelikte varis oluşumunun birden fazla sebebi bulunmaktadır. Vücudun bu dönemde yaşadığı fizyolojik değişimler, damar sisteminin normal işleyişini etkileyerek toplardamarlarda genişlemeye sebep olmaktadır. Hamilelikte varis oluşumunun sebepleri genel olarak şu şekildedir:
Tüm bu faktörler hamilelik döneminde damarların genişlemesine ve varislerin görünür hale gelmesine sebep olmaktadır. Ancak uygun önlemlerle bu süreci daha rahat geçirmek ve varislerin ilerlemesini önlemek mümkündür.
Hamilelik döneminde varis oluşumunu tamamen engellemek mümkün değildir. Fakat bazı basit önlemlerle varislerin oluşumu önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Hamilelik sürecinde varis oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gereken şeyler genel olarak şu şekildedir:
Alacağınız bu basit önlemler, hem damar sağlığını korumaya hem de hamilelik sürecini daha konforlu geçirmeye yardımcı olmaktadır.