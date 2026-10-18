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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'deki yoğunluğun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 27 kilometrelik tır kuyruğu oluştu 1

Tır sürücüsü Tarık Özhan, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.

Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz." dedi.

Gazi Odabaş da sınır kapısındaki yoğunluğun Bulgaristan tarafındaki bakımdan kaynaklandığını öğrendiklerini, sorunun çözülmesini beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Hamzabeyli Sınır Kapısı
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