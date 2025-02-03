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Hangi hastalıklar tansiyonu yükseltir? Tansiyonu yükselten hastalıklar nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.01.2025 23:41
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Kan basıncı ya da tansiyon, kişinin kalbinin vücuda kan pompalaması sırasında kanın atardamarlarının duvarlarına yaptığı basınç olarak tanımlanmaktadır. Oluşan basıncı ölçebilmek için tansiyon değerlerini ölçmek gerekir. Tansiyon, büyük ve küçük olmak üzere 2 farklı değere sahiptir ve bazen çeşitli hastalıkların da habercisi olabilir.

Hangi hastalıklar tansiyonu yükseltir? Tansiyonu yükselten hastalıklar nelerdir?

Özellikle belli başlı hastalıkları olan ya da yaşı ilerlemiş olan kişilerde takip gerektiren tansiyon durumunun da adını verdiği bazı hastalıklar vardır. Örnek olarak tansiyonun yüksek olarak belirlenmesi hipertansiyon sorunu olduğu anlamına gelir. Eğer tansiyon düşükse hipotansiyon olarak adlandırılır.

Kan basıncının gücü atardamarların duvarlarına baskı yaparsa hipertansiyon oluşur. Ölçüm yapıldığı zaman 140nnHg’den daha fazla değerde tansiyon çıkarsa durum yüksek tansiyon oluştuğu şeklinde yorumlanır. Tansiyonun bu durumu kontrol altına alınmazsa ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hangi hastalıklar tansiyonu yükseltir?

İleri yaşlarda daha çok karşılaşılan tansiyon problemi kalp, beyin, akciğer ve böbrekler gibi çeşitli organları olumsuz olarak etkileyebilecek ve kalıcı hastalıklara neden olabilecek derecede önemli bir durumdur. Doğru zamanda kontrol altına alınmalı ve takip edilmelidir. Diyabet, beslenme hataları, obezite, stres, bilinçsiz ilaç kullanımı gibi birçok durum tansiyon ile yakından ilişkili kabul edilir.

Tansiyonu yükseltebileceği bilinen bazı durumlardan uzak durmak gerekir. Örnek olarak un, tuz ve şekerin fazla tüketimi, düzensiz ve sağlıksız beslenme, aşırı hareketsizlik ve sağlıksız bir yaşam düzeni tansiyonun yükselmesine neden olabilecek problemlerdir.

Hipertansiyon adı verilen yüksek tansiyon problemini tetikleyen hastalıklar şunlardır:

  • Kalp hastalıkları
  • Damar hastalıkları
  • Uyku apnesi
  • Obezite
  • Diyabet
  • Böbrek hastalıkları
  • Beslenme
  • Panik atak
  • Stres
  • Nörolojik sorunlar
  • Hormon bozuklukları

Tansiyonu yükselten hastalıklar nelerdir?

Bir kişide yüksek tansiyon varsa bu durumun bir sonucu olarak bazı başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu olası sorunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Kalp ritim sorunları
  • Burun kanaması
  • Kulakta çınlama
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • İdrarda düzensizlik
  • Gözlerde bulanıklık
Anahtar Kelimeler:
düşük tansiyon hipertansiyon tansiyon yüksek tansiyon hastalık
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