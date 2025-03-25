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Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

25.03.2025 11:45
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Afyonkarahisar’da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede H.O.S., isimli şahsın ‘elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan’ 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs jandarmanın takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar hapis
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