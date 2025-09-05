HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Hapşırık tutulursa ne olur?

Hapşırma hareketi, vücudun kendini koruma mekanizmalarından biridir. Vücut için son derece faydalı bir refleks olarak kabul edilir. Bu refleks burun ve solunum yollarına giren toz, polen ya da rahatsız edici koku gibi yabancı maddeleri hızlı bir şekilde dışarı atmak için devreye girer. Kısacası hapşırmak solunum yolunun temizlik sistemidir denebilir. Peki, hapşırık tutulursa ne olur?

Hapşırık tutulursa ne olur?
Defne Vera Şahin

Hapşırma esnasında vücutta çok hızlı gelişen bir süreç yaşanır. İlk olarak burnun iç kısmındaki hassas sinir uçları gelen yabancı madde veya tahriş edici unsurlarla temas eder. Bu temas sinirler aracılığıyla beynin hapşırma merkezine bir sinyal gönderir. Beyin bu sinyali aldıktan sonra akciğerler, diyafram, boğaz ve yüz kasları da dahil olmak üzere birçok kas grubuna eş zamanlı olarak komut gönderilir. Bir anda derin bir nefes alınarak göğüs ve karın kasları kuvvetle kasılmaya başlar. Bu güçlü kasılma sonucunda ise saniyede 150 kilometreyi aşabilen bir hızla hava dışarı fırlar. Bu noktada merak edilen detay ise hapşırık tutulunca ne olduğudur.

Hapşırık tutulursa ne olur?

Hapşırma hareketi vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır. Fakat bazı insanlar çeşitli nedenlerle hapşırığı tutmaya çalışır. Bunun için hapşırık ihtiyacı esnasında burun ve ağızlarını kapatarak havanın dışarı çıkmasını engeller. Bu davranış zannedildiğinden çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Çünkü hapşırma anında vücutta ortaya çıkan basınç engellendiğinde çeşitli organlara zarar verebilir. Bu durum ise bazen geri dönüşsüz zararlara yol açabilir.

Hapşırığı tutmanın olası zararları şu şekilde sıralanabilir:

1. Akciğer yırtılması

Uzmanlara göre hapşırık tutulduğunda vücudun içindeki basınç çok hızlı bir şekilde yükselir. Bu ani basınç artışı akciğerlerde yırtılmalara neden olabilir. Böyle bir durumda nefes almak zorlaşır, bayılma yaşanabilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenle hapşırma sırasında kesinlikle ağız kapatılmamalıdır.

2. Beyin ödemi ve felç riski

Hapşırığı tutarken oluşan basınç sadece akciğerlere değil beyne de iletilir. Bu durum beyindeki damarların zorlanmasına ve hatta patlamasına yol açabilir. Bu durum ise beyin ödemi felç veya daha ciddi sinir sistemi hasarlarına neden olabilir.

3. Beyin kanaması ve beyin ölümü

Bazı nadir görülen ciddi vakalarda hapşırığı tutmanın beyin kanamasına ve beyin ölümüne yol açabildiği bilinmektedir. Beyin kanaması başladığında hayati risk çok yüksek hale gelir ve kişi ölümle karşı karşıya kalabilir.

4. Göz hastalıkları

Hapşırma sırasında oluşan yüksek basınç gözlerde bulunan kılcal damarların çatlamasına neden olabilir. Damarların çatlaması görme bozukluklarına hatta bazı durumlarda kalıcı körlüğe yol açabilir.

5. Kulak zarı yırtılması ve kalp durması

Basınç dışarı atılamadığı zaman kulaklara yönelerek kulak zarının yırtılmasına neden olabilir. Bu durum ise işitme kaybı veya kulakta kalıcı hasar anlamına gelir.

Nadir görülen durumlarda kalp damarlarında ciddi hasar oluşturabildiği görülmüştür. Hapşırığı tutmak damarlardaki ani basınç artışı, kalp fonksiyonlarını durma noktasına getirebilir. Bu da ölümle sonuçlanabilir.

Bu sebeplerden dolayı vücudu refleks olarak geliştirdiği hapşırmayı serbest bırakmanız son derece önemlidir. Elinize bir mendil alarak veya dirseğinizin iç kısmına hapşırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bununla beraber mikropların çevrenizdeki kişilere yayılmasını da engellersiniz.

Sık sık hapşıran kişilerde mevsimsel alerjiler, toz, polen ya da viral enfeksiyonlar olabilir. Bilhassa grip ve nezle dönemlerinde hapşırık sayısının arttığı bilinmektedir. Böyle durumlarda hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için hapşırırken mendil kullanmaya özen göstermelisiniz. Kapalı ortamlar da daha dikkatli olunmalıdır. Şüpheli veya uzun süre devam eden hapşırma durumlarında ise mutlaka bir doktora danışmanız tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Canan Kaftancıoğlu' bilmecesi'Canan Kaftancıoğlu' bilmecesi
Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hapşırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Salgın ilan edildi: 15 kişi öldü!

Salgın ilan edildi: 15 kişi öldü!

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.