Hapşırma esnasında vücutta çok hızlı gelişen bir süreç yaşanır. İlk olarak burnun iç kısmındaki hassas sinir uçları gelen yabancı madde veya tahriş edici unsurlarla temas eder. Bu temas sinirler aracılığıyla beynin hapşırma merkezine bir sinyal gönderir. Beyin bu sinyali aldıktan sonra akciğerler, diyafram, boğaz ve yüz kasları da dahil olmak üzere birçok kas grubuna eş zamanlı olarak komut gönderilir. Bir anda derin bir nefes alınarak göğüs ve karın kasları kuvvetle kasılmaya başlar. Bu güçlü kasılma sonucunda ise saniyede 150 kilometreyi aşabilen bir hızla hava dışarı fırlar. Bu noktada merak edilen detay ise hapşırık tutulunca ne olduğudur.

Hapşırık tutulursa ne olur?

Hapşırma hareketi vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır. Fakat bazı insanlar çeşitli nedenlerle hapşırığı tutmaya çalışır. Bunun için hapşırık ihtiyacı esnasında burun ve ağızlarını kapatarak havanın dışarı çıkmasını engeller. Bu davranış zannedildiğinden çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Çünkü hapşırma anında vücutta ortaya çıkan basınç engellendiğinde çeşitli organlara zarar verebilir. Bu durum ise bazen geri dönüşsüz zararlara yol açabilir.

Hapşırığı tutmanın olası zararları şu şekilde sıralanabilir:

1. Akciğer yırtılması

Uzmanlara göre hapşırık tutulduğunda vücudun içindeki basınç çok hızlı bir şekilde yükselir. Bu ani basınç artışı akciğerlerde yırtılmalara neden olabilir. Böyle bir durumda nefes almak zorlaşır, bayılma yaşanabilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenle hapşırma sırasında kesinlikle ağız kapatılmamalıdır.

2. Beyin ödemi ve felç riski

Hapşırığı tutarken oluşan basınç sadece akciğerlere değil beyne de iletilir. Bu durum beyindeki damarların zorlanmasına ve hatta patlamasına yol açabilir. Bu durum ise beyin ödemi felç veya daha ciddi sinir sistemi hasarlarına neden olabilir.

3. Beyin kanaması ve beyin ölümü

Bazı nadir görülen ciddi vakalarda hapşırığı tutmanın beyin kanamasına ve beyin ölümüne yol açabildiği bilinmektedir. Beyin kanaması başladığında hayati risk çok yüksek hale gelir ve kişi ölümle karşı karşıya kalabilir.

4. Göz hastalıkları

Hapşırma sırasında oluşan yüksek basınç gözlerde bulunan kılcal damarların çatlamasına neden olabilir. Damarların çatlaması görme bozukluklarına hatta bazı durumlarda kalıcı körlüğe yol açabilir.

5. Kulak zarı yırtılması ve kalp durması

Basınç dışarı atılamadığı zaman kulaklara yönelerek kulak zarının yırtılmasına neden olabilir. Bu durum ise işitme kaybı veya kulakta kalıcı hasar anlamına gelir.

Nadir görülen durumlarda kalp damarlarında ciddi hasar oluşturabildiği görülmüştür. Hapşırığı tutmak damarlardaki ani basınç artışı, kalp fonksiyonlarını durma noktasına getirebilir. Bu da ölümle sonuçlanabilir.

Bu sebeplerden dolayı vücudu refleks olarak geliştirdiği hapşırmayı serbest bırakmanız son derece önemlidir. Elinize bir mendil alarak veya dirseğinizin iç kısmına hapşırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bununla beraber mikropların çevrenizdeki kişilere yayılmasını da engellersiniz.

Sık sık hapşıran kişilerde mevsimsel alerjiler, toz, polen ya da viral enfeksiyonlar olabilir. Bilhassa grip ve nezle dönemlerinde hapşırık sayısının arttığı bilinmektedir. Böyle durumlarda hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için hapşırırken mendil kullanmaya özen göstermelisiniz. Kapalı ortamlar da daha dikkatli olunmalıdır. Şüpheli veya uzun süre devam eden hapşırma durumlarında ise mutlaka bir doktora danışmanız tavsiye edilir.