Harç nedir, hangi işlemler için ödenir?

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda birçok resmi işlem gerçekleştirilir. Bu işlemlerin bazıları ücretlendirilir ve vatandaşlar belirtilen miktarları ödeme alma yetkisi bulunan merkezlerden yaparak işlemlerini tamamlarlar.

Ferhan Petek

Kamu kurumlarında, devlete ait tüm kuruluşlarda vatandaşlar çeşitli belge oluşturma, başvuru, mahkeme takibi gibi birçok işlem yapabilirler. Bu işlemler genel olarak sembolik tutarlarla ücretlendirilebilir. Belge oluşturma, kimlik yenileme, dava açma, dilekçe verme gibi birçok farklı işlem ücrete tabi olarak gerçekleştirilir.

Harç nedir?

Harç, en net ve kısa tanımı ile devlet ya da kamu kuruluşları tarafından belli başlı işlemler için talep edilen ücretlerdir. Yapılacak olan işlemler belgeler, kayıtlar, ruhsatlar, hizmetler gibi farklı alanlarda olabilmektedir. Genel olarak harçlar vatandaşların aldığı belli hizmetler karşılığı ödenir. Birkaç farklı harç türü bulunmaktadır. Vatandaşların yapacağı işleme göre harç içeriği ve miktarı da değişkenlik gösterebilmektedir.

Tabi oldukları konulara ve kanunlara göre harçlar farklı türlere ayrılırlar. En çok karşılaşılan harç türleri ise şunlardır:

  • Yargı harcı
  • Tapu harcı
  • Vergi harcı
  • Pasaport harcı
  • Trafik harcı
  • Noter harcı

Harçlar ilgili devlet kurumunun veznelerine ya da anlaşmalı olan bankalara ödenebilir. Ödeme makbuzları yapılan ödeme işleminin geçerliliğini kanıtlamak için önemli görüldüğü için saklanması gerekmektedir. Ödenen harcın miktarına ya da ödenme şekline itiraz edebilmek de mümkün olmaktadır. Hatalı ya da fazla ödenen harçlar olursa ilgili kuruma başvurulur ve düzeltme talep edilir.

Harç hangi işlemler için ödenir?

Farklı harç türleri farklı işlemler için ödenir. Örnek olarak dava açarken temyiz başvurusunda bulunulurken ya da icra takibi işlemi başlatırken ödenen harç yargı harcıdır. Noter harçları ise noterlerde yapılan tüm işlemleri kapsar ve farklı noter işlemleri için farklı ücretler ödenir. Örnek olarak sözleşme tasdik işlemi ile vekaletname düzenlemesi ücretlendirmeleri farklı olabilir. Yargı harcı türlerine örnek olarak şu harçlar gösterilebilir:

  • İtiraz harcı ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etme hakkını kullanmak için ödenir.
  • Davanın açılması sırasında ödenen harca dava harcı denir. Harcın miktarı davanın konusuna ya da değerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
  • Temyiz harcı, yüksek mahkemelere başvuru yapmak için ödenir.
  • Dava dilekçesi harcı, davanın başlatılabilmesi için gerekli olan dilekçenin sunulması esnasında ödenmesi gerekir.
  • İhtiyati tedbir harcı acil olan durumlarda mahkemeden tedbir talep etmek için ödenen harç türüdür.
