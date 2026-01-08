Sabit diskler ya da hard diskler en yaygın olarak bilgisayarlarda kullanmaktadır. Görüntüler, videolar, sesler, yazılımlar veri tabanları gibi büyük boyutlardaki bilgiler gerektiği zaman kullanılmak üzere hard disklerde saklanmaktadır. Günümüzde sabit diskler veri aktarımında eskisine oranla oldukça hızlı bir hale gelmiştir. Ancak yine de elektromekanik yapıları olduğu için RAM’lara göre daha yavaş kabul edilirler. İhtiyaç duyulan kısımlar RAM’lara sığmayacak kadar büyük boyutlarda olurlarsa bilgisayarlar sabit disklerin bir kısmını RAM bellek gibi de kullanabilmektedir.

Hard disklerde metal, cam ya da plastikten yapılmış yüzeyleri demir oksit veya başka manyetik özellikte malzemeler ile kaplı diskler üzerine veri yazımı yapılmaktadır. Bu kayıt ortamlarında veriler mıknatıslanma yöntemi ile kaydedilir. Bu yüzden de istenerek silinene dek sabit olarak kaırlar. Elektrik kesilmesi gibi durumlarda bilgisayar bellek yongalarındaki gibi kaybolmazlar.

Bir sabit diskte çoğunluğu metal olan bir ya da birden fazla sayıda kayıt diski yer almaktadır. Metal diskler ya da disk çeşitli devir ve dakikalarda hızlarda dönerler. Bu sürede disklerin yüzeyleri üzerinde gezinen kafa ya da kafalar okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirirler. Hard disklerde yaşanan çeşitli sorunlar olabilmektedir. Bunlardan biri de kapasitelerinin kutusunda yazdığı kadar olmaması durumudur.

Hard disklerin kapasitesi neden asla kutuda yazdığı kadar olmuyor?

En sık karşılaşılan hard disk sorunlarından biri de hard disklerin kutularında yazdığı kapasitelere sahip olmamasıdır. Örnek olarak 500 GB olarak alınan bir sabit disk cihaza takıldığı zaman 465 GB kapasitede olabilmektedir. Bu durumun meydana gelmesine neden olan şeyin işletim sistemlerinin megabyte’lerinin sabit disk üreticileri tarafından farklı tanımlanması olduğu bilinmektedir.

Örnek olarak elde 500 GB kapasiteli bir HDD olduğu zaman bu durumun anlamı diskin biçimlendirilmemiş halinin kapasitesinin 500.000 000 000 byte olduğudur. Bu durum da disk üreticilerine göre 500 GB boyuta karşılık gelmektedir. Ancak bu disk bilgisayara takıldığı zaman işletim sistemi binin katları üzerinden hesaplanmaz. Üreticiler 1024’ün katlarını kullandıkları için diskin hesaplaması da değişir.

Eğer disk 500 000 000 000 byte olduğu zaman ve bu 1024 katları üzerinden hesaplanırsa karşılığı kilo byte cinsinden 488281250 olur. Eğer hard disk tera byte kapasitesinde olursa bir kez daha 1024’e bölünmelidir. Bu da 1.5 tera byte’lik bir diskin 1395 GB kapasitede görüneceği anlamına gelmektedir. Hard disklerin kapasitelerinin kutudakinden farklı çıkması da bu hesaplama yüzündendir.