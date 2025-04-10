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Hareketlerini gören otopark değil çiftlik sanır! Rahat hareketleri sürücü kadını adeta çıldırttı... Sosyal medyada olay oldu

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Çiğdem Sevinç

Ankara’da bir AVM otoparkında yaşanan park kavgası sosyal medyada infial yarattı. Sırasını bekleyen kadın sürücüyü önü kesip kovarak park yerine giren kişiler, pişkin tavırlarıyla tepki topladı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olay sosyal medyada tepki topladı. Sürücü kadının, park etmek için beklediği sırada yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

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SIRADA BEKLEYEN SÜRÜCÜYÜ KENDİLERİ PARK ETMEK İÇİN KOVDU

Aracıyla otoparktan çıkmak için otomobiline yönelen aileyi takip eden kadın, park sırası beklediği sırada bir adeta magandalık örneğine denk geldi. Aracın kamerasına yansıyan görüntülerde başka bir sürücünün kadının önüne kırdığı, daha sonrasında ise araçtan inen başka bir adamın el kol hareketleriyle kadını kovduğu görüldü.

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SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR

Sürücü kadın "Oraya ben gireceğim, bekliyorum" dese de diğer araçtakiler dinlemeyip kadının yerini aldı. Sürücü kadının yerini alan adamın pişkince tavırları ise 'yok artık' dedirtti.

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Tartışma sırasında kendilerini şikayet edeceğini belirten kadına, adamın cevabı ise "Git nereye ediyorsan et" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otopark Alışveriş merkezi park
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