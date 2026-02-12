Hasan Can Kaya hakkında soruşturma açılmıştı! Takipsizlik kararı verildi

Konuşanlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran komedyen Hasan Can Kaya, programında bir seyircisiyle yaşadığı diyolog sonrası gündem olmuştu. Ünlü komedyen hakkında yapılan ihbar üzerine, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADIĞINI SÖYLEDİ

Gündem olan konuşmanın iki yıl öncesine dayandığı tespit edilmişti. A Haber'in haberine göre, Hasan Can Kaya ifadesinde; dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını söyledi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Hasan Can Kaya hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.