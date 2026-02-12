HABER

Hasan Can Kaya hakkında soruşturma açılmıştı! Takipsizlik kararı verildi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında, programında yaşanan bir diyalog nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hasana Can Kaya hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Hasan Can Kaya hakkında soruşturma açılmıştı! Takipsizlik kararı verildi
Melih Kadir Yılmaz

Konuşanlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran komedyen Hasan Can Kaya, programında bir seyircisiyle yaşadığı diyolog sonrası gündem olmuştu. Ünlü komedyen hakkında yapılan ihbar üzerine, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hasan Can Kaya hakkında soruşturma açılmıştı! Takipsizlik kararı verildi 1

ÖZÜR MESAJI YAYIMLADIĞINI SÖYLEDİ

Gündem olan konuşmanın iki yıl öncesine dayandığı tespit edilmişti. A Haber'in haberine göre, Hasan Can Kaya ifadesinde; dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının olmadığını, görüntülerin amacından saptırıldığını ve özür mesajı yayımladığını söyledi.

Hasan Can Kaya hakkında soruşturma açılmıştı! Takipsizlik kararı verildi 2

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Hasan Can Kaya hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Komedyen Hasan Can Kaya soruşturma
