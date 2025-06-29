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Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı! Aralarında milletvekili ve bakan danışmanı da var: Çok sayıda ekip ve helikopter aramaya katıldı

Hasan Dağı'na tırmanış yapmak için gelen eski milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay dağda dengesini kaybederek düştü ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Sılay'ın yanında KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı ve biri çocuk iki kişi daha olduğu belirlendi. Çok sayıda ekip harekete geçti ve mahsur kalanlar askeri helikopter ile kurtarıldı.

Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı! Aralarında milletvekili ve bakan danışmanı da var: Çok sayıda ekip ve helikopter aramaya katıldı
Ufuk Dağ

Hasan Dağına tırmanış yapan ve dağda düşüp yaralanarak mahsur kalan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı olmak üzere 1’i çocuk 4 kişi askeri helikopter ile kurtarıldı.

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SABAH SAATLERİNDE TIRMANIŞA GEÇTİLER

Olay Hasan Dağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray’a gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı, Aslı Uslu (42) ve Ertan Uslu (12) ile birlikte sabah saatlerinde Hasan Dağı'na tırmanışa geçti.

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ESKİ VEKİL KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

Zirveye ulaşmak için saatlerce tırmanış yapan 4 kişilik ekip akşam saatlerinde dönüş yaparken Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay kayalıklardan düşerek kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir süre iniş yapmaya çalışan ekip inerken yolu da kaybedince dağda kayboldu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fahri Balcı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ile UMKE ekipleri dağa tırmanışa geçerken, ekibe ulaşılamayınca havanın kararmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter desteği istendi. Bir süre sonra Hasan Dağı'na gelen askeri helikopter havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de tırmanarak karadan arama çalışması yaptı.

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GECE SAATLERİNDE YERLERİ BERLİRLENDİ

Yapılan çalışmalarla gece yarısına doğru 4 kişinin yeri belirlendi. Askeri helikopter ile ilk olarak yaralı olan Kızılay Şube Başkanı Sılay alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ardından anne ve çocuğu olan Aslı ile Ertan Uslu helikopterle ikinci seferde alındı. Fahri Balcı ise AFAD ekipleri tarafından dağdan indirildi.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınırken, aşırı derecede soğuktan üşüdükleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gece yarısı Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, ilimiz merkez ilçesi sınırlarında bulunan Hasan Dağı zirvesinde bir yaralanma ve mahsur kalma olayı meydana geldiği öğrenilmiştir. 20. dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı tırmanışın ardından inişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay'ın ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandığı ve zirveye yakın bir bölgede mahsur kaldıkları bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından AFAD Müdürlüğünden 4 kişilik ekip ile UMKE'ye bağlı 5 sağlık personeli derhal arama-kurtarma çalışmalarına başlamış, ayrıca Konya ilinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Yaralı Mehmet Sılay ve beraberindekiler dağlık bölgeden tahliye edilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yaralı tedbir amaçlı müşahede altına alinmiş, tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Aksaray Kızılay mahsur
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