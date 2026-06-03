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Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı’nda, tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Yerebatan Sarnıcı’nı yerli ziyaretçiler haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.

Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak

Tarihi yapıda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği Yerebatan Sarnıcı 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçerek teslim alındı.

Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak 1

"KEŞKE HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMADAN TESLİM ALABİLSEYDİK"

İstanbul’un en önemli kültür miras yapıları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı’nın korunması, yaşatılması ve vakfiye şartlarına uygun şekilde gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar bundan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, Yerebatan Sarnıcı’nın zaten vakıf mülkiyetinde olduğunu belirterek, “Keşke yapıyı herhangi bir hasar oluşmadan teslim alabilseydik ve ziyaretçilerimizi daha erken ağırlayabilseydik. Süreç boyunca mevcut ekipmanların sökülmeden bırakılmasını, bedeli neyse tarafımızca karşılanabileceğini ifade etmemize rağmen maalesef tarihî yapıda ciddi eksiklikler bırakıldı.” dedi. Tahliye sürecinde CCTV odasındaki izleme monitörleri, kayıt cihazları ve kabinetlerin; mutfak bölümündeki dolap, eviye ve bataryaların; gişe alanındaki bankolar ile yükseltilmiş döşemelerin söküldüğünü aktaran Aran, sarnıç genelindeki klima iç ve dış üniteleriyle birlikte tüm güvenlik kameralarının da İBB tarafından götürüldüğünü kaydetti.

Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak 2

"YAPIYA AİT UNSURLARIN KORUNARAK TESLİM EDİLMESİNİ İSTERDİK"

Server odasındaki kablo altyapısının kesilerek söküldüğünü, soyunma alanlarındaki kompakt kabinlerin de yerinden çıkarıldığını belirten Aran, “Gerçekten üzücü bir tabloyla karşılaştık. Neden böyle bir yöntem tercih edildiğini anlamakta zorlanıyoruz. Kullanımda olan merdivenlerin sökülüp kullanılamaz hale getirildiğini gördük. Yapıya ait unsurların korunarak teslim edilmesini isterdik. Şu anda ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hasar verdiği yerleri onararak, eksikliklerin giderilmesi ve yapının yeniden sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bakım ve onarım sürecini hızla tamamlayarak Yerebatan Sarnıcı’nı 6 Haziran Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerimizle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak 3

YERLİ ZİYARETÇİLER HAZİRAN SONUNA KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDEBİLECEK

İBB döneminde Türk vatandaşları için 450 TL’ye kadar çıkan giriş uygulaması da sona erdi. Yerebatan Sarnıcı’nı yerli ziyaretçiler haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek.

Hasarlar giderilip ziyarete açılacak! Yerebatan Sarnıcı haziran sonuna kadar Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak 4

Yabancı ziyaretçiler ise 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yerebatan Sarnıcı’nı ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yerebatan Sarnıcı
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