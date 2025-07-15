Hasat öncesi salatalık pestisit kontrolü yapıldı

Türkiye'nin tarım kentlerinden birisi olan Aydın'da, üreticilerinin hasat hareketliliği sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlalardaki kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, hasat öncesi pestisit kalıntı kontrolü için salatalıklardan numune alımı gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle hem insan sağlığını korumak hem de ihracat kalitesini artırmak hedeflenirken, numune alımlarının yanı sıra ürün kalitesini de inceleyen ekipler, üreticilere de bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında üreticilerimizden analize göndermek için numune alımı ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır