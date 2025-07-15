HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hasat öncesi salatalık pestisit kontrolü yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, pestisit kontrolü için hasat öncesinde salatalıklardan numune aldı.

Hasat öncesi salatalık pestisit kontrolü yapıldı

Türkiye'nin tarım kentlerinden birisi olan Aydın'da, üreticilerinin hasat hareketliliği sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlalardaki kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, hasat öncesi pestisit kalıntı kontrolü için salatalıklardan numune alımı gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle hem insan sağlığını korumak hem de ihracat kalitesini artırmak hedeflenirken, numune alımlarının yanı sıra ürün kalitesini de inceleyen ekipler, üreticilere de bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında üreticilerimizden analize göndermek için numune alımı ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı!iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı!
Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altındaSosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Anahtar Kelimeler:
salatalık Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.