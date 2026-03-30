HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını iddia etmişti! 16 yaşındaki Tuana hayatını kaybetti

İçerik devam ediyor

Son dakika haberi: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden Tuana T. isimli genç kız, kendisine çarpan araç sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika: CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Tuana T.’ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, hayatını kaybetti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem H.nin Görele’deki bir restoranda çalıştığı, iş yerinin sahibi Osman A.’nın Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

TACİZ OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki olan Tuana T., ile ilgili "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan dava sürüyor.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

12 Mart'ta Dede hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmişti. Dede'nin bir sonraki duruşması 24 Nisan’da görülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Görele son dakika Hasbi Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.