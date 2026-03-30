Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını iddia etmişti! 16 yaşındaki Tuana hayatını kaybetti

Son dakika: CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Tuana T.’ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, hayatını kaybetti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem H.nin Görele’deki bir restoranda çalıştığı, iş yerinin sahibi Osman A.’nın Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

TACİZ OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında müşteki olan Tuana T., ile ilgili "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan dava sürüyor.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

12 Mart'ta Dede hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmişti. Dede'nin bir sonraki duruşması 24 Nisan’da görülecek.