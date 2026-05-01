Hasbi Dede'ye verilen ceza sonrası Bakanlık devreye girdi

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan hapis cezası almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cezaya itiraz için harekete geçti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMA

Hakim, Dede'ye "Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

KIZINA 16 GÜN HAPİS CEZASI

Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

AİLENİN AVUKATI: "TUANA İÇİN ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Sena Nur Sarıal, mahkemenin sanığın cinsel taciz suçunu işlediğini sabit görerek mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

Adaletin yerini bulduğunu ifade eden Sarıal, "Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olaylar gelip de konuşamayanların sesi oldu. Adalet bugün bizim için yerini buldu.1 yıl 6 ay ceza aldı. Herhangi bir indirim sebebi de uygulanmadı. Bundan sonraki işleyiş, verilen karara istinaf yasa yolu açık. Gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz." dedi.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un amcası Mehmet Salih Torun ise avukatlara ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'ne teşekkür ederek, "İstismara karşı duran, yanımızda olan ve yanımızda olduğunu cesaretle gösteren bu gençlere özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak.

Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta ise Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandıNevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 6 yaralıAfyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

