Araklı Saffet Çebi Lisesi'nin şampiyonluk sevinci

TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Liseler Arası Gençlik Gelişim Ligi Futbol Turnuvası'nda Araklı'yı başarıyla temsil eden Araklı Saffet Çebi Lisesi, tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.
15.06.2026 18:22
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Final müsabakasında güçlü rakibi Manisa Spor Lisesi ile karşılaşan temsilcimiz, normal süresi 2-2 sona eren nefes kesen mücadelede şampiyonu belirleyen penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup ederek kupayı Trabzon'a kazandırdı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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