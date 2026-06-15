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Araklı Saffet Çebi Lisesi'nin şampiyonluk sevinci

TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Liseler Arası Gençlik Gelişim Ligi Futbol Turnuvası'nda Araklı'yı başarıyla temsil eden Araklı Saffet Çebi Lisesi, tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Araklı Saffet Çebi Lisesi'nin şampiyonluk sevinci

Final müsabakasında güçlü rakibi Manisa Spor Lisesi ile karşılaşan temsilcimiz, normal süresi 2-2 sona eren nefes kesen mücadelede şampiyonu belirleyen penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup ederek kupayı Trabzon'a kazandırdı.

Araklı Saffet Çebi Lisesi nin şampiyonluk sevinci 1

Araklı Saffet Çebi Lisesi nin şampiyonluk sevinci 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araklı TÜGVA futbol
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