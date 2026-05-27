HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor

Muş’un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklar mahalle mahalle dolaşarak şeker topladı.

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor

Bayramın en renkli görüntülerine sahne olan ilçede çocuklar, kapılarını çaldıkları vatandaşların bayramını kutlayıp şeker ve harçlık aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan çocuklar, geleneksel bayram kültürünü yaşatırken mahalle sakinleri de çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. İlçede oluşan bayram atmosferi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Mahalle sakinlerinden Zehra Bahadır, çocukların bayram sevincinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklar kapımızı çalıp bayramımızı kutlayınca biz de eski bayramları hatırlıyoruz. Şeker dağıtmak bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Bu geleneğin sürmesini istiyoruz" dedi. İlçede yıllardır sürdürülen bayram geleneği, çocukların neşesiyle bu yıl da devam etti.

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor 1

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor 2

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor 3

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor 4

Hasköy’de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt Belediyesi’nden kaçak kesimhanelerde denetimEsenyurt Belediyesi’nden kaçak kesimhanelerde denetim
Kayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştuKayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştu

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.