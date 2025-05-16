Hassa’da 11 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde durdurulan bir otomobilde narkotik eşliğinde yapılan aramada 11 kilo 226 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

DÖRT ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Ş.K., S.K., A.K. ile M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahısla hakkında ise adli işlem yapıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır