Hassa’da çıkan yangında iki mahallede toplam 540 kişi tahliye edildi

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

470 PERSONELLE MÜDAHALE

Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor.

İKİ MAHALLEDE 540 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Çıkan yangın sonucunda herhangi bir yaralama ve can kaybı bir durum olmadığı belirtildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır