Hasta vatandaşa jandarma ulaştı

Safranbolu ilçene bağlı Aşağıgüney köyünde ikamet eden, KOAH ve astım hastası olan, oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren 64 yaşındaki kişi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşı güvenli bir şekilde alarak sağlık ekiplerine teslim etti ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkini sağladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Zor hava şartlarında fedakarca görev yapan jandarma ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın can ve sağlık güvenliği için tüm kurumlarımızla birlikte, valiliğimiz koordinasyonunda 7/24 sahadayız. Kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır