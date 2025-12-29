HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasta vatandaşa jandarma ulaştı

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde ikamet eden hasta vatandaşa ulaşan jandarma ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti.

Hasta vatandaşa jandarma ulaştı

Safranbolu ilçene bağlı Aşağıgüney köyünde ikamet eden, KOAH ve astım hastası olan, oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren 64 yaşındaki kişi, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşı güvenli bir şekilde alarak sağlık ekiplerine teslim etti ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkini sağladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Zor hava şartlarında fedakarca görev yapan jandarma ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın can ve sağlık güvenliği için tüm kurumlarımızla birlikte, valiliğimiz koordinasyonunda 7/24 sahadayız. Kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Hasta vatandaşa jandarma ulaştı 1

Hasta vatandaşa jandarma ulaştı 2

Hasta vatandaşa jandarma ulaştı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Turgut Külünk'ün acılı babasından yürek yakan sözlerŞehit Turgut Külünk'ün acılı babasından yürek yakan sözler
Sadece 1 adet üretilen otomobilin akılalmaz hikayesiSadece 1 adet üretilen otomobilin akılalmaz hikayesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.