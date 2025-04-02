HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hasta ziyaretine gelen aile üyeleri birbirine girdi

Hasta ziyaretine gelen aile üyeleri birbirine girdi

02.04.2025 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoğun bakımda yatan hastalarını ziyarete gelen husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri birbirine girdi. Hastane içinde başlayan kavga dışarıya taşarken, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi, tarafları güçlükle ayırdı.

Hasta ziyaretine gelen aile üyeleri birbirine girdi

Olay, Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun bakımda yatan yakınlarını görmeye gelen ve husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri hastane içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve hastane dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü!Elazığ’da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü!
İstanbul kara yolunda trafik denetimler artırıldı!İstanbul kara yolunda trafik denetimler artırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.