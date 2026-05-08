Hastalık yayıldı 17 mahalle karantinaya alındı!

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı. Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki; İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Karantina kararı sona erene kadar bu mahallelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.