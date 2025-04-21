Hastane koridorları sanatla şenlendi

Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi ile Halil Akyüz Anadolu Lisesi iş birliğinde hayata geçirilen anlamlı bir proje kapsamında, hastanenin çocuk hastalıkları polikliniği koridorları lise öğrencilerinin yaptığı duvar resimleriyle renkli ve neşeli bir görünüme kavuştu.

Halil Akyüz Anadolu Lisesi’nin resme ilgi duyan öğrencileri, Resim Öğretmenleri Ayşen Boran Danışman ve Pınar Sağırkaya Arklan rehberliğinde gerçekleştirdikleri bu çalışma ile çocuk hastaların hastane ortamında kendilerini daha mutlu ve güvende hissetmelerini amaçladı.

Poliklinik alanına yansıtılan hayal gücü ve renkler, çocukların moral ve motivasyonuna olumlu katkı sağladı.

Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halil Akyüz Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yılmaz’ın da katılımıyla, projede görev alan öğrencilere Döşemealtı Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sağlık ve eğitimin güç birliğiyle gerçekleşen bu proje, öğrenciler açısından da sosyal sorumluluk bilinci kazandıran örnek bir uygulama olarak takdir topladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır