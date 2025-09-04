HABER

Hastanede korkunç olay! Farelerin bastığı yenidoğan ünitesindeki iki bebek hayatını kaybetti

Hindistan'da bir hastanede meydana gelen skandal akıllara durgunluk verdi! Bir hastanenin yenidoğan ünitesini basan farelerin saldırısına uğradığı iddia edilen iki bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanenin fareler tarafından istila edildiği, olaydan 4-5 gün önce yetkililere bildirildiği ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Mustafa Fidan

Olay, Madhya Pradesh eyaletinin en büyük hastanesi olan Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya'da meydana geldi. Onedio haber sitesinde yer alan habere göre, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakımda tutulan iki bebek, hastaneyi basan farelerin saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıkan görüntülerse şoke edici. Farelerin, tıbbi cihazların ve hatta bebek yataklarının üzerinde gezindiği görülüyor.

FARELER BEBEKLERİ BAŞINDAN, OMZUNDAN

Bu korkunç saldırı sonucunda bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise başında ve omzunda derin fare ısırıkları tespit edildi. İlk bebek 31 Ağustos'ta, diğeri ise kısa bir süre sonra yaşam savaşını kaybetti.

HASTANE BAŞHEKİMİ O İDDİALARI REDDETTİ

Olayın büyüklüğü karşısında hastane yönetimi, akıl almaz savunmalarla gündeme geldi. Hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bebeklerin ölüm nedeninin fare ısırıkları değil, doğumda yaşanan komplikasyonlar olduğunu iddia etti. Hatta daha da ileri giderek, bebeklerin aileleri tarafından gözetimsiz bırakıldığını öne sürdü.

OLAYDAN 4-5 ÖNCE YAPILAN ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMAMIŞ

Hastanenin fareler tarafından istila edildiği, olaydan 4-5 gün önce yetkililere bildirildiği ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Olayın ardından iki hemşire görevden uzaklaştırılırken, bir başhemşire de işten çıkarıldı.

04 Eylül 2025
