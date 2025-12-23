HABER

Hastanede 'uyuşturucu tahlili' skandalı! Sağlık çalışanlarının da olduğu çok sayıda gözaltı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal! Uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiğinin tespit edilmesi sonrasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Sayının daha da artabileceği belirtiliyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

PARA KARŞILIĞI SONUÇLARI DEĞİŞTİRMİŞLER

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

