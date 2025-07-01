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Hastanede yanlış alarm paniği! Korkuyla kaçıştılar

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çalan yanlış siren ve yapılan anonslar paniğe neden olurken, vatandaşların hastaneyi boşalttığı anlar kameraya yansıdı.

Hastanede yanlış alarm paniği! Korkuyla kaçıştılar
Begüm Özkaynak

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ana giriş bölümü B Blok'ta bir anda yangın alarmı çalmaya başlarken, yapılan anonslarda binanın boşaltılması gerektiği bildirildi. Anonslarda ayrıca asansörlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anonsların ardından, hastanede bulunan ve panik yaşayan vatandaşların kaçış anları amatör kamera tarafından kaydedildi.
Öte yandan, anonsun yanlış olduğu, herhangi bir yangın olayının olmadığı öğrenildi. Alarmın neden ve niçin devreye girdiği ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hastane alarm
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