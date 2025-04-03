Hastanelerde beyaz kod nedir, beyaz kod ne demek? Hastanede beyaz kod hangi durumlarda verilir?

Hastanelerdeki acil durum kodları, genellikle hastanenin sistemi üzerinden bildirilen ve hastane çalışanlarını çeşitli olaylar ve acil durumlar konusunda uyaran kodlanmış uyarılardır. Kodların kullanımı genellikle hastanedeki sivil insanlar arasında oluşabilecek stres ve paniği önlerken, hastane çalışanlarına mevcut acil durumu en hızlı ve en net şekilde iletmek için oluşturulmuştur. Bu tür kodlar bazen hastane içerisindeki bilgilendirme panolarına asılır veya çalışanlara önceden eğitimi verilir. Bu kapsamda hastanelerde beyaz kodun ne anlama geldiği ve neden verildiği sıklıkla araştırılır.

Hastanelerde beyaz kod nedir?

Hastaneler, sağlık hizmeti verilen oldukça karmaşık ve yoğun mekanlardır. Bu nedenle acil olayların etkili bir şekilde koordine edilebilmesi ve hastanedeki kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından çeşitli kodlar kullanılmaktadır. Bu kapsamda araştırılan beyaz kod, sağlık personellerinin, hasta veya hasta yakınları tarafından tehdide, şiddete ya da diğer olumsuz durumlara maruz kalmaları durumunda güvenlik ekiplerinin olay yerine süratle hareket edebilmesi için verilen bir uyarı türüdür.

Beyaz kod uygulaması, sağlık alanında çalışan personellere karşı şiddeti engellemek ve sağlık personellerinin güvenliğini sağlamak için 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur.

Hastanede beyaz kod hangi durumlarda verilir?

Beyaz Kod, sağlık personellerine uygulanan şu gibi olumsuz durumlarda verilebilir:

Hasta veya hasta yakınları tarafından sağlık personeline fiziksel, sözlü veya psikolojik şiddet girişimi (Şiddet).

Hasta veya hasta yakınları tarafından sağlık personeline karşı uygulanan hırsızlık (Hırsızlık).

Hasta veya hasta yakınları tarafından sağlık personeline cinsel tacizde bulunulması (Cinsel taciz).

Hasta veya hasta yakınlarının, sağlık personelinin bir mekana girmesi ya da bir mekandan çıkış yapmasını engellemeleri (Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma).

Hastanede beyaz kod nasıl verilir?

Beyaz Kod, sağlık personellerine karşı şiddet, hırsızlık ve cinsel taciz olaylarının uygulanması durumunda verilen bir uyarı biçimidir. Beyaz Kod vermek için aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılabilir: