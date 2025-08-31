HABER

'Hastaneye götüreceğim' diyerak aldı, yol kenarına bıraktı! Vicdansız patron tutuklandı

Denizli'de akılalmaz bir olay yaşandı! Fabrikada elektrik çarpan işçisini 'hastaneye götüreceğim' diyerek arabasına alan patron daha sonra işçisini yol kenarından bırakarak 112'yi aradı. Talihsiz işçi hayatını kaybetti. Patron tutuklanırken hayatını kaybeden işçinin sigortasının olmadığı iddia edildi.

Ufuk Dağ

Denizli'de elektrik akımına kapılmasıyla hayatını kaybeden elemanını yol kenarına bırakıp bulmuş gibi yaparak ihbarda bulunan patron tutuklandı.

İŞYERİNDE ELEKTRİK ÇARPTI

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 Ağustos Perşembe günü yabancı uyruklu 27 yaşındaki Yasin Bedevi Muafeş, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Hastaneye götüreceğim diyerak aldı, yol kenarına bıraktı! Vicdansız patron tutuklandı 1

'BEN GÖTÜRECEĞİM DİYEREK' AYRILDI

Muafeş'i yerde baygın halde gören iş yerindeki çalışma arkadaşları durumu fabrika sahibi G.F.'ye bildirdi. Fabrika sahibi G.F. elektrik akımına kapılan Yasin Bedevi Muafiş'i hastaneye kendisinin götüreceğini belirterek aracıyla fabrikadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk sağlık kontrolünde, işçi Yasin Bedevi Muafiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelere göre fabrika sahibi G.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Muafiş'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"CEZA KORKUSUYLA YOL KENARINA BIRAKTIM"

Hayatını kaybeden Yasin Bedevi Muafiş'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki sonuçlara göre, üzerinde fabrika sahibi G.F.'nin parmak izleri tespit edildi. Durumun ardından gözaltına alınan G.F.'nin ilk ifadesinde, "İşçim Yasin Bedevi Muafiş'i arabama koyup fabrikadan uzaklaştım. Fabrikadan uzaklaştıktan bir süre sonra Yasin Bedevi Muafiş'in hayatını kaybettiğini düşünerek korktum. Ceza alacağım korkusundan dolayı arabamı köşeye çektim ve yol kenarına bıraktım.

PATRON TUTUKLANDI

Vicdanım el vermedi ve 112'yi aradım. İhbarda ise 'yolda baygın yatan bir şahıs gördüm' dedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Fabrika sahibi G.F. verdiği ifadenin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SİGORTASIZ' İDDİASI

Hayatını kaybeden Yasin Bedevi Muafiş'in fabrikada sigortasız çalıştığı ve aynı zamanda iş yerinde başka kayıt dışı işçilerin de bulunduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Denizli elektrik patron sigorta
