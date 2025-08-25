HABER

Hastaneyi vurdular, gazeteciler de öldü! İsrail'den vahşi bir saldırı daha: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusu katliama devam ediyor. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Reuters foto muhabiri ile Al Jazeera kameramanının da bulunduğu 4 gazeteci dahil 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

4 GAZETECİ ÖLDÜ

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Yapılan ilk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

11 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

(AA)

