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Hatalı gelen SMS Kapıkule'de 10 kilometrelik tır kuyruğuna neden oldu! "Herkes birden çıkınca ortalık karıştı"

25.03.2025 23:25
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tır sürücülerine gelen yanlış SMS, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Avrupa’ya yükünü götürmek için yola çıkan tır şoförü Sedat Öztürk "Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizlerde yazık 35 saattir burada bekliyoruz" dedi.

Hatalı gelen SMS Kapıkule'de 10 kilometrelik tır kuyruğuna neden oldu! "Herkes birden çıkınca ortalık karıştı"

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, bekleme yaptıkları tır parklarında cep telefonlarına gelen mesaj işe birden çıkış yapınca yollar tırlar ile doldu.

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"SİSTEMSEL OLARAK YANLIŞ GELMİŞ"

Almanya’ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, "Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ ) tarafından gönderilen mesaj ile yola çıktık. Şimdi durumu görüyorsunuz. Sistemsel olarak yanlış gelmiş denildi ama durumu düzeltmek şimdilik mümkün değil" dedi.

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Tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu ise işleyişi göre önce tır evraklarının verildiğini ve daha sonra sıra için beklemek üzere tır parklarında bekleme gerektiğini belirtti. Güloğlu, "Sıra almak içim önce T1 dediğimiz çıkış evrakları ile birlikte GTİ'ye evraklar verilir. Bize verilen evrak ile gelecek mesaja kadar beklemeye başlıyoruz. Bugün de bu şekilde mesaj gelince hemen yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısı ile içeri alınmayı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"35 SAATTİR BEKLİYORUZ"

Avrupa’ya yükünü götürmek için yola çıkan Sedat Öztürk ise, "İki gün önce sabah 07.00'da sıra aşmak için Edirne’ye Kapıkule sınır kapısına geldim. Sıra bekletlen mesaj geldi ve çıktık. Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizlerde yazık 35 saattir burada bekliyoruz" dedi. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır kapıkule
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