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Hatay 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Hatay'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgarın güneyden saatte yaklaşık 19 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 3 Ağustos Pazar günü bu sıcaklığın 33°C civarında kalması bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü sıcakta 34°C civarında olması tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 33°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 32°C civarında olacağı öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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