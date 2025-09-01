Hatay 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 25°C ile 34°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek. Bu durum, hava koşullarını rahatsız etmeyecek.

2 Eylül Salı'dan 7 Eylül Pazar'a kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık yine 25°C ile 34°C arasında olacak. Güneşli veya parçalı bulutlu hava hakim kalacak. Rüzgar hızı hafif, nem oranı ise orta seviyelerde olacak.

Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilir, aşırı sıcaklardan korunabilirsiniz. Güneşin yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölgede kalmaya özen gösterin.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişi grubundaki bireylerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirebilirler. Sağlık sorunlarına karşı, serin içecekler tüketerek vücut ısısını dengelemeye çalışmalısınız. Ağır yemeklerden kaçınmak da faydalı olacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı buna göre yapmanız iyi bir fikir olacaktır.