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Hatay 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

Hatay 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

2 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28°C, 3 Haziran Salı günü 29°C, 4 Haziran Çarşamba günü 31°C, 5 Haziran Perşembe günü 34°C, 6 Haziran Cuma günü 35°C ve 7 Haziran Cumartesi günü 33°C civarında olacak.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının açıları daha dik olacak. Bu durum, güneş çarpmaları ve dehidrasyon riskini artırır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu uygulamalar, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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