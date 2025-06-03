Hatay 03 Haziran Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 19°C’ye düşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 32°C'ye yükselecek. 5 Haziran Perşembe günü ise 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha serin ortamlarda bulunmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşır.