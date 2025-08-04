HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Hatay ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Hatay 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 23°C ile 34°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. Hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 34°C arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava sıcaklıkları 24°C ile 35°C arasında olacak. Yine çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor.

Özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Koruyucu giysiler giymek, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak hava bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durması önerilir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yazın tadını çıkarırken, sıcak havaların getirdiği risklere karşı tedbirli olmak önemlidir. Fiziksel ve mental sağlığımızı korumak açısından bu tedbirler gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattıDothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı
Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Eyyam-ı bahur sıcaklarının ikinci dalgası yolda!

Eyyam-ı bahur sıcaklarının ikinci dalgası yolda!

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.