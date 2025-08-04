Hatay 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 23°C ile 34°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. Hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 34°C arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava sıcaklıkları 24°C ile 35°C arasında olacak. Yine çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor.

Özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Koruyucu giysiler giymek, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak hava bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durması önerilir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yazın tadını çıkarırken, sıcak havaların getirdiği risklere karşı tedbirli olmak önemlidir. Fiziksel ve mental sağlığımızı korumak açısından bu tedbirler gereklidir.