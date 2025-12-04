HABER

Hatay 04 Aralık Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bulutların arasında zaman zaman güneş çıkacak. Nem oranı %66 olarak ölçülürken sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. 5 Aralık Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak, sıcaklık 21°C'yi geçebilir. 7 Aralık Pazar günü beklenen sağanak yağışlar için hazırlıklı olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir.

Hatay 04 Aralık Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Bulutların arasında ara ara güneş görünecek. Sıcaklık en yüksek 19°C, en düşük ise 10°C olacak. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı 14 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı ise 17:19'da gerçekleşecek.

5 Aralık Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C'ye kadar çıkabilir. 6 Aralık Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C'ye kadar düşebilir.

Bu dönemde 7 Aralık Pazar günü beklenen sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmeli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi mümkündür.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmeye özen gösterilmelidir. Özellikle sabah saatlerinde nemin vücut üzerindeki etkileri azaltılmalıdır. Gün ortasında güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilir. Uygun kıyafetler giymek de faydalıdır.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalıdır. Böylece olası sorunlar en aza indirilecektir.

hava durumu Hatay
