HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Hatay genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Antakya'da sağanak yağışlar öngörülüyor ve sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında değişecek. Samandağ, Dörtyol ve İskenderun'da hafif yağmurlu günler yaşanacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu dalgalı olacak. Bu dönem, su baskınları ve ulaşım zorluklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Günlük planlarda hava durumunu dikkate almak önemlidir.

Hatay 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bugün, 6 Aralık 2025 Cumartesi, Hatay genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Antakya'da yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Samandağ'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18.4°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Dörtyol'da hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19.1°C, en düşük sıcaklık ise 17.3°C olacak. İskenderun'da hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 20.2°C, en düşük sıcaklık ise 18.3°C civarında olacak. Reyhanlı'da hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16.9°C, en düşük sıcaklık ise 9.8°C olacak.

Önümüzdeki günlerde, 7 Aralık Pazar günü, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. 8 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. 9 Aralık Salı günü, bulutların arasından ara ara güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sokaklarda biriken su, ulaşımı zorlaştırabilir. Bu durum altyapı sorunlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Gerekli olmadıkça araç kullanmamak da önemlidir. Yağışların ardından oluşabilecek çamur ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'
Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"Yılbaşında dikkat: "Ölüm oranı çok yüksek"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.