Hatay 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 6 Aralık 2025 Cumartesi, Hatay genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Antakya'da yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Samandağ'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 18.4°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Dörtyol'da hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19.1°C, en düşük sıcaklık ise 17.3°C olacak. İskenderun'da hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 20.2°C, en düşük sıcaklık ise 18.3°C civarında olacak. Reyhanlı'da hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16.9°C, en düşük sıcaklık ise 9.8°C olacak.

Önümüzdeki günlerde, 7 Aralık Pazar günü, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. 8 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. 9 Aralık Salı günü, bulutların arasından ara ara güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sokaklarda biriken su, ulaşımı zorlaştırabilir. Bu durum altyapı sorunlarına yol açabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Gerekli olmadıkça araç kullanmamak da önemlidir. Yağışların ardından oluşabilecek çamur ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, olası olumsuzlukların önüne geçecektir.