Hatay 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Hatay'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 4.89 km/s olacak. Rüzgarın doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %43 civarında olacak.

Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde öngörülüyor. Rüzgar yine hafif esecek. Hızı yaklaşık 4.32 km/s olacak. Nem oranı %50 civarında bekleniyor.

Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hafif olacak. Hızı yaklaşık 4.77 km/s esmesi bekleniyor. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor.

Salı günü hava hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde öngörülüyor. Rüzgar hafif, yaklaşık 4.35 km/s hızında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %44 civarında olacak.

Çarşamba günü hava az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Hızı yaklaşık 4.35 km/s tahmin ediliyor. Nem oranı %44 civarında bekleniyor.

Bu dönemde, gündüz yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Açık alanda uzun süre kalacak olanlar, güneş koruyucu kullanmalı. Ayrıca bol su içmeleri tavsiye edilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek faydalı olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları önerilir. Sağlık durumlarını yakından izlemeleri önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalı. Nem oranını kontrol altında tutmak yaşam kalitesini artıracaktır. Serinletici önlemler de alınmalıdır.

