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Hatay 06 Mayıs Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Hatay'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Hatay 06 Mayıs Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Hatay'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Gündüzleri 23°C, geceleri ise 15°C olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 15°C arasında değişecek. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 16°C arasında olacak. 9 Mayıs Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 33°C ile 16°C arasında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 34°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları giderek artacak. Nem oranı da yükselecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

Bölgedeki hava koşulları Mayıs ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli olup, yağış ihtimali düşüktür. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda hassasiyet gösterilmesi önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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