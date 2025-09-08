HABER

Hatay 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Hatay'da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4.77 km hızla esecek.

İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 31°C, 10 Eylül Çarşamba günü ise 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde nem oranı %44-%47 arasında değişecek. Rüzgar hızı batı yönünden saatte 3.78-4.35 km arasında esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Nem oranı kontrol altında tutulmalıdır. Serinletici önlemler alınmalıdır.

